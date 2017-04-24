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09:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростов-на-Дону во власти циклона: в детских садах могут включить отопление

В Ростове-на-Дону, несмотря на понижение температуры воздуха, отопительный сезон был окончен на пять дней раньше его официального завершения.

Источник: ИА REGNUM

Горожане мерзнут в квартирах: в ход идут обогреватели, тепловые пушки, теплые вещи и одеяла. Что касается детских садов, то здесь отопительный сезон могут продлить. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 24 апреля.

Батареи в дошкольных учреждениях могут нагреться только в том случае, если в здании температура воздуха составляет ниже 19 градусов. В этом случае руководители должны проинформировать управление образования города-миллионника и подать соответствующую заявку.

Вместе с тем, горадминистрация информирует о том, что на этой неделе циклон покинет Донской регион, температура воздуха за окном начнет постепенно повышаться, а, значит, прогреются социальные учреждения и квартиры горожан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в донской столице официально завершился 10 апреля. Соответствующее постановление, несмотря на прогноз синоптиков о ночных заморозках, подписал сити-менеджер Виталий Кушнарев ещё 4 апреля. Самих ростовчан об отключении никто не предупредил.

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