Ростов-на-Дону во власти циклона: в детских садах могут включить отопление

Горожане мерзнут в квартирах: в ход идут обогреватели, тепловые пушки, теплые вещи и одеяла. Что касается детских садов, то здесь отопительный сезон могут продлить. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 24 апреля.

Батареи в дошкольных учреждениях могут нагреться только в том случае, если в здании температура воздуха составляет ниже 19 градусов. В этом случае руководители должны проинформировать управление образования города-миллионника и подать соответствующую заявку.

Вместе с тем, горадминистрация информирует о том, что на этой неделе циклон покинет Донской регион, температура воздуха за окном начнет постепенно повышаться, а, значит, прогреются социальные учреждения и квартиры горожан.