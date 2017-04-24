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09:16 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде к концу недели потеплеет до +23

Уставшим от затянувшихся дождей, промозглого ветра и холода жителям Волгограда осталось перетерпеть всего два-три дня.

Уже в среду сотрудники Гидрометцентра обещают горожанам солнце и существенное потепление.

Как стало известно ВДТВ, после небольших дождей, которые прольются в Волгограде сегодня, 24 апреля, и завтра, 25 апреля, в среду погода существенно изменится.

Студеный северо-западный ветер 26 апреля резко сменится на южный, выглянет солнце — и столбик термометра уверенно поползет вверх. Синоптики обещают в среду потепление до +17°С. В четверг, 27 апреля, в Волгограде прогреется до +19°С, а к концу недели и вовсе до +23°С.

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