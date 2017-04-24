В Волгограде к концу недели потеплеет до +23

Уже в среду сотрудники Гидрометцентра обещают горожанам солнце и существенное потепление.

Как стало известно ВДТВ, после небольших дождей, которые прольются в Волгограде сегодня, 24 апреля, и завтра, 25 апреля, в среду погода существенно изменится.