В Волгограде к концу недели потеплеет до +23
Уставшим от затянувшихся дождей, промозглого ветра и холода жителям Волгограда осталось перетерпеть всего
Уставшим от затянувшихся дождей, промозглого ветра и холода жителям Волгограда осталось перетерпеть всего
Уже в среду сотрудники Гидрометцентра обещают горожанам солнце и существенное потепление.
Как стало известно ВДТВ, после небольших дождей, которые прольются в Волгограде сегодня, 24 апреля, и завтра, 25 апреля, в среду погода существенно изменится.
Студеный