На первомайские праздники в Ростове ограничат движение автотранспорта

Городской Департамент автомобильных дорог предупреждает об ограничении движения автотранспорта на следующих участках:

— Театральная площадь от улицы Верхненольная до Театрального проспекта 21:30 30 апреля до 16:00 1 мая.

— улица Большая Садовая от Буденновского проспекта до Кировского проспекта с 9:00 до 13:00 1 мая.

— улица Большая Садовая от Кировского проспекта до Театрального проспекта с 9:00 до 15:00 1 мая.

— автомобильная дорога от улицы Вересаева до улицы Златоустовская с 10:00 до 13:00 2 мая.