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10:01 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме предлагают запретить экс-чиновникам работать в иностранных компаниях

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по обороне и комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Павел Дорохин (КПРФ) намерен в ближайшее время внести на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается запретить экс-чиновникам работать в иностранных компаниях в течение пяти лет после увольнения с госслужбы.

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Суть инициативы

«Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение пяти лет после увольнения… не имеет права замещать на условиях трудового договора должности в иностранной организации, в иностранных структурах без образования юридического лица, в НКО, выполняющей функции иностранного агента, или выполнять в данной организации или в иностранных структурах работу (оказывать услуги) на условиях гражданско-правового договора», — говорится в законопроекте, копия которого есть у агентства.

«Данную инициативу разработал президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма “Аванти” Рахман Янсуков», — пояснил Дорохин ТАСС. Идея представляется депутату актуальной «с учетом сложной международной обстановки и давления на Россию, а также возможности передачи чувствительных данных от чиновников к так называемым зарубежным партнерам».

Если чиновник, отработав какое-то время, переходит в иностранную компанию по своему профилю, это является контрпродуктивным для нашей страны.
Павел Дорохин

«В ближайшее время я планирую обсудить это предложение с руководством партии и на фракции, затем с руководством Думы и внести его в качестве субъекта законодательной инициативы», — сообщил парламентарий, выразив надежду на то, что законопроект получит поддержку всех думских фракций.

Дорохин также подтвердил, что ему известны примеры лоббизма интересов иностранных компаний со стороны экс- чиновников, трудившихся в российским ОПК. «К сожалению, такие примеры есть, — сказал он. — Я не буду приводить названия, но есть несколько предприятий, в одном из выступлений на это намекал и (вице-премьер Дмитрий) Рогозин, который курирует ОПК».

Устранить жажду личной наживы

«Сегодня многие граждане России воспринимают работу в органах госвласти как основу для дальнейшего карьерного роста в коммерческих организациях», — говорится в обращении президента «Аванти» Рахмана Янсукова на имя руководства Госдумы, в котором тот просит поддержать инициативу.

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«На первый план выходят конкурентные преимущества, связанные не с интеллектуальными и личностными качествами, а с наличием знакомых, способных “решить” вопрос», — полагает глава ассоциации. По его мнению, принятие инициативы позволит «устранить жажду личной наживы как основополагающего критерия при выборе работы в органах госвласти, а также минимизирует риски вербовки бывших чиновников иностранными структурами».

Мировая практика показывает, что страны с наименьшим уровнем коррупции уже давно приняли у себя подобные меры, отмечает Янсуков.

«И даже в США, где официальные расходы на лоббизм составляют $3,24 млрд в год, одним из первых указов президента Дональда Трампа стал документ, накладывающий пятилетнее ограничение на лоббизм и полный запрет продвижения интересов других государств для бывших чиновников», — сказано в его обращении.

Комментарии
9
Россиянен
по моему экс чиновникам вообще надо запретить работать управляющими и т.д и т.п, хватит и так все в России развалили
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Сергей Зауглов
У Гос Дуры, что ни законопроект, то очередной побор либо маразм!
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А Б
Если чиновник по окончании госслужбы переходит в иностранную компанию по своему профилю, то это говорит только о том, что эта иностранная компания предложила ему более комфортные условия работы чем те, которые предлагают компании РФ. Можно с уверенностью сказать, что если бы условия работы в российских компаниях были бы во всех отношениях более привлекательными, чем в иностранных, то экс-чиновники явно пошли бы работать в эти компании, а не в иностранные.
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