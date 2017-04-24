В Госдуме предлагают запретить экс-чиновникам работать в иностранных компаниях
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по обороне и комиссии по правовому обеспечению развития организаций
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по обороне и комиссии по правовому обеспечению развития организаций
Суть инициативы
«Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение пяти лет после увольнения… не имеет права замещать на условиях трудового договора должности в иностранной организации, в иностранных структурах без образования юридического лица, в НКО, выполняющей функции иностранного агента, или выполнять в данной организации или в иностранных структурах работу (оказывать услуги) на условиях
«Данную инициативу разработал президент Ассоциации предпринимателей по развитию
Если чиновник, отработав какое-то время, переходит в иностранную компанию по своему профилю, это является контрпродуктивным для нашей страны.
«В ближайшее время я планирую обсудить это предложение с руководством партии и на фракции, затем с руководством Думы и внести его в качестве субъекта законодательной инициативы», — сообщил парламентарий, выразив надежду на то, что законопроект получит поддержку всех думских фракций.
Дорохин также подтвердил, что ему известны примеры лоббизма интересов иностранных компаний со стороны экс- чиновников, трудившихся в российским ОПК. «К сожалению, такие примеры есть, — сказал он. — Я не буду приводить названия, но есть несколько предприятий, в одном из выступлений на это намекал и (вице-премьер Дмитрий) Рогозин, который курирует ОПК».
Устранить жажду личной наживы
«Сегодня многие граждане России воспринимают работу в органах госвласти как основу для дальнейшего карьерного роста в коммерческих организациях», — говорится в обращении президента «Аванти» Рахмана Янсукова на имя руководства Госдумы, в котором тот просит поддержать инициативу.
«На первый план выходят конкурентные преимущества, связанные не с интеллектуальными и личностными качествами, а с наличием знакомых, способных “решить” вопрос», — полагает глава ассоциации. По его мнению, принятие инициативы позволит «устранить жажду личной наживы как основополагающего критерия при выборе работы в органах госвласти, а также минимизирует риски вербовки бывших чиновников иностранными структурами».
Мировая практика показывает, что страны с наименьшим уровнем коррупции уже давно приняли у себя подобные меры, отмечает Янсуков.
«И даже в США, где официальные расходы на лоббизм составляют $3,24 млрд в год, одним из первых указов президента Дональда Трампа стал документ, накладывающий пятилетнее ограничение на лоббизм и полный запрет продвижения интересов других государств для бывших чиновников», — сказано в его обращении.