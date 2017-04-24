В Госдуме предлагают запретить экс-чиновникам работать в иностранных компаниях

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Суть инициативы «Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение пяти лет после увольнения… не имеет права замещать на условиях трудового договора должности в иностранной организации, в иностранных структурах без образования юридического лица, в НКО, выполняющей функции иностранного агента, или выполнять в данной организации или в иностранных структурах работу (оказывать услуги) на условиях гражданско-правового договора», — говорится в законопроекте, копия которого есть у агентства. «Данную инициативу разработал президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма “Аванти” Рахман Янсуков», — пояснил Дорохин ТАСС. Идея представляется депутату актуальной «с учетом сложной международной обстановки и давления на Россию, а также возможности передачи чувствительных данных от чиновников к так называемым зарубежным партнерам».

Если чиновник, отработав какое-то время, переходит в иностранную компанию по своему профилю, это является контрпродуктивным для нашей страны. Павел Дорохин

«В ближайшее время я планирую обсудить это предложение с руководством партии и на фракции, затем с руководством Думы и внести его в качестве субъекта законодательной инициативы», — сообщил парламентарий, выразив надежду на то, что законопроект получит поддержку всех думских фракций. Дорохин также подтвердил, что ему известны примеры лоббизма интересов иностранных компаний со стороны экс- чиновников, трудившихся в российским ОПК. «К сожалению, такие примеры есть, — сказал он. — Я не буду приводить названия, но есть несколько предприятий, в одном из выступлений на это намекал и (вице-премьер Дмитрий) Рогозин, который курирует ОПК». Устранить жажду личной наживы «Сегодня многие граждане России воспринимают работу в органах госвласти как основу для дальнейшего карьерного роста в коммерческих организациях», — говорится в обращении президента «Аванти» Рахмана Янсукова на имя руководства Госдумы, в котором тот просит поддержать инициативу.

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