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09:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В районе КСК в Краснодаре на ночь перекроют дорогу

С сегодняшнего дня по 8 мая каждый день в Краснодаре будут ограничивать для проезда перекресток улиц Онежской и Магистральной.

Закроют этот участок только на ночное время — с 10 вечера до 5:30 утра.

Такие неудобства вызваны необходимостью отремонтировать трамвайные пути. На перекрестке заменят переезд через них. В районе ограничения выставят временные дорожные знаки. А за их соблюдением проследят автоинспекторы, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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