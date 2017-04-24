В районе КСК в Краснодаре на ночь перекроют дорогу
С сегодняшнего дня по 8 мая каждый день в Краснодаре будут ограничивать для проезда перекресток улиц Онежской и Магистральной.
С сегодняшнего дня по 8 мая каждый день в Краснодаре будут ограничивать для проезда перекресток улиц Онежской и Магистральной.
Закроют этот участок только на ночное время — с 10 вечера до 5:30 утра.
Такие неудобства вызваны необходимостью отремонтировать трамвайные пути. На перекрестке заменят переезд через них. В районе ограничения выставят временные дорожные знаки. А за их соблюдением проследят автоинспекторы, сообщили ГТРК «Кубань» в