В районе КСК в Краснодаре на ночь перекроют дорогу

Закроют этот участок только на ночное время — с 10 вечера до 5:30 утра.

Такие неудобства вызваны необходимостью отремонтировать трамвайные пути. На перекрестке заменят переезд через них. В районе ограничения выставят временные дорожные знаки. А за их соблюдением проследят автоинспекторы, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.