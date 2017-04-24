Власти не увидели рисков серьезных подтоплений в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

На минувших выходных губернатор и члены правительства региона провели облет вероятных зон подтопления малых рек.

По словам Владимира Городецкого, обстановка на малых реках Новосибирской области спокойная, предпосылок серьёзных подтоплений нет. Меры, предпринятые силами МЧС и местными властями, достаточны для того, чтобы держать ситуацию под контролем.

Пик первой волны паводка специалисты прогнозируют на 27—28 апреля .

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 10 районов попадают в зону возможного подтопления.

«Ожидаем возможное осложнение обстановки на территории 16 населенных пунктов в 10 муниципальных районах. Эти пункты у нас из года в год держатся на постоянном контроле. Это Искитимский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы. Исходя из прогноза по притоку в Обское водохранилище, с высокой степенью вероятности могут быть подтоплены садовые общества в Первомайском, Советском и Кировском районах Новосибирска. Это, прежде всего, «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик» и «Молодость» в Первомайском районе, в Советском районе — «Дорожник», «Театральный», «Здоровье», — заявлял начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов Орлов.

В Новосибирске в зоне риска подтопления оказались более 180 территорий. На минувшей неделе в отделе пропаганды УГИБДД России по Новосибирской области напомнили, что из-за паводка под водой могут оказаться отдельные участки автомобильных дорог и искусственных сооружений, что создаст реальную угрозу безопасности для автомобилистов. В Новосибирске это 43 улицы, их перечень размещен на сайте ГИБДД.

Напомним, власти региона ожидают приход паводка на неделю раньше срока — с 21 апреля. Уровень воды в Оби может достигать 405 сантиметров при критической отметке в 360 сантиметров. Росгидромет включил Новосибирскую область в число регионов с аномальным половодьем.