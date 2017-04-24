В Перми не работают три светофора
В Индустриальном районе на светофорном объекте ведутся плановые работы, в то время как в Свердловском районе произошло аварийное отключение.
В Индустриальном районе на светофорном объекте ведутся плановые работы, в то время как в Свердловском районе произошло аварийное отключение.
Утром 24 апреля в районе остановки «Обвинская» по ул. Куйбышева произошел обрыв кабеля,
Кроме того, с 09:00 до 16:00 24 апреля, в связи с профилактическими работами, отключен светофор на перекрестке ул. Мира — ул. Советской Армии.