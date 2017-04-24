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08:59 (мск), источник: Новости Перми

В Перми не работают три светофора

В Индустриальном районе на светофорном объекте ведутся плановые работы, в то время как в Свердловском районе произошло аварийное отключение.

Источник: Новости Перми

Утром 24 апреля в районе остановки «Обвинская» по ул. Куйбышева произошел обрыв кабеля, из-за чего на этом участке не работает светофор. Также отключен светофор на перекрестке ул. 25 октября — ул. Полины Осипенко, сообщает call- центр главы Перми.

Кроме того, с 09:00 до 16:00 24 апреля, в связи с профилактическими работами, отключен светофор на перекрестке ул. Мира — ул. Советской Армии.

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