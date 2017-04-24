В Омске всю неделю проходит акция «Автомотодонор»

Всероссийская донорская акция «АвтоМотоДонор» проводится ежегодно для развития службы крови и пропаганды добровольного донорства крови и её компонентов.

Донорская акция призвана собрать воедино всех участников дорожного движения, от водителей до пешеходов, которые смогут внести свой вклад в помощь пациентам, нуждающимся в донорской крови.

«С 24 по 27 апреля каждый автолюбитель и вообще участник дорожного движения сможет сдать кровь с 8.00. до 11.30. в Центре крови (ул. Магистральная 33). Сдать кровь также смогут и жители Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения муниципальных районов Омской области (ЦРБ), имеющих отделения переливания крови», — сообщили в областном минздраве.

Добавим, что 26 апреля в донорской акции примут участие сотрудники Госавтоинспекции.