В Бирском районе за 2 дня угнали семь автомобилей

Об этом сообщает МВД по РБ. Злоумышленники влезали в салон автомобиля, без помощи ключей включали зажигание путем замыкания системы и скрывались с места преступления.

Автоугонщики катались по городу, пока не заканчивалось топливо, похищали оставленные хозяином вещи в салоне автомобиля и бросали его. Угонщиками оказались трое местных жителей от 28 до 30 лет. Двое из них имеют судимость.

По факту угона, в соответствие со статьей 166 УК РФ возбуждено дело. Два подозреваемых находятся под стражей.