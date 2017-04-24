В Бирском районе за 2 дня угнали семь автомобилей
За последние два дня в Бирском районе угнали семь отечественных автомобилей, сообщает
За последние два дня в Бирском районе угнали семь отечественных автомобилей, сообщает
Об этом сообщает МВД по РБ. Злоумышленники влезали в салон автомобиля, без помощи ключей включали зажигание путем замыкания системы и скрывались с места преступления.
Автоугонщики катались по городу, пока не заканчивалось топливо, похищали оставленные хозяином вещи в салоне автомобиля и бросали его. Угонщиками оказались трое местных жителей от 28 до 30 лет. Двое из них имеют судимость.
По факту угона, в соответствие со статьей 166 УК РФ возбуждено дело. Два подозреваемых находятся под стражей.