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09:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

К концу рабочей недели в Воронеже потеплеет до +21

Прогноз погоды на 24—28 апреля: тепло, солнечно и без осадков.

Источник: РИА "Воронеж"

Тепла и солнечная погода вернется в Воронеж на последней рабочей неделе апреля. По прогнозам синоптиков, к пятнице, 28 апреля, воздух прогреется до +21 градуса: постепенно температура вернется к климатическим нормам. Ежедневно будет преимущественно солнечно и без осадков.

Погоду в городе определит южный циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 24 апреля, переменная облачность, +12, ветер юго-западного направления со скоростью 6−11 м/сек. Самым теплым этот день в метеоистории Воронежа был в 1950 году, когда воздух прогрелся до +27,1, а самым холодным — в 1954-м: тогда синоптики зафиксировали 4,1 градуса мороза.

Во вторник, 25 апреля, ночью +2, днем +13 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков, ветер западный 5−10 м/сек.

Со среды, 26 апреля, в Воронеже начнется потепление. Ночью синоптики обещают +5 градусов, днем +17. Солнечно, без осадков, ветер юго-западный, 5−10 м/сек.

В четверг, 27 апреля, ночью +7, днем +20 градусов. Солнечная и сухая погода сохранится, ветер южный, 5−10 м/сек.

Пятница, 28 апреля, станет самым теплым днем на рабочей неделе. Ночью воздух прогреется до +9 градусов, днем — до +21. Солнечно, сухо, ветер юго-западный, 5−10 м/сек.

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