К концу рабочей недели в Воронеже потеплеет до +21

Тепла и солнечная погода вернется в Воронеж на последней рабочей неделе апреля. По прогнозам синоптиков, к пятнице, 28 апреля, воздух прогреется до +21 градуса: постепенно температура вернется к климатическим нормам. Ежедневно будет преимущественно солнечно и без осадков.

Погоду в городе определит южный циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 24 апреля, переменная облачность, +12, ветер юго-западного направления со скоростью 6−11 м/сек. Самым теплым этот день в метеоистории Воронежа был в 1950 году, когда воздух прогрелся до +27,1, а самым холодным — в 1954-м: тогда синоптики зафиксировали 4,1 градуса мороза.

Во вторник, 25 апреля, ночью +2, днем +13 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков, ветер западный 5−10 м/сек.

Со среды, 26 апреля, в Воронеже начнется потепление. Ночью синоптики обещают +5 градусов, днем +17. Солнечно, без осадков, ветер юго-западный, 5−10 м/сек.

В четверг, 27 апреля, ночью +7, днем +20 градусов. Солнечная и сухая погода сохранится, ветер южный, 5−10 м/сек.