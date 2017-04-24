К концу рабочей недели в Воронеже потеплеет до +21
Прогноз погоды на
Прогноз погоды на
Тепла и солнечная погода вернется в Воронеж на последней рабочей неделе апреля. По прогнозам синоптиков, к пятнице, 28 апреля, воздух прогреется до +21 градуса: постепенно температура вернется к климатическим нормам. Ежедневно будет преимущественно солнечно и без осадков.
Погоду в городе определит южный циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 24 апреля, переменная облачность, +12, ветер
Во вторник, 25 апреля, ночью +2, днем +13 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков, ветер западный 5−10 м/сек.
Со среды, 26 апреля, в Воронеже начнется потепление. Ночью синоптики обещают +5 градусов, днем +17. Солнечно, без осадков, ветер
В четверг, 27 апреля, ночью +7, днем +20 градусов. Солнечная и сухая погода сохранится, ветер южный, 5−10 м/сек.
Пятница, 28 апреля, станет самым теплым днем на рабочей неделе. Ночью воздух прогреется до +9 градусов, днем — до +21. Солнечно, сухо, ветер