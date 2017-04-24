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09:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В мае новосибирцев ожидают две укороченные рабочие недели

Первая неделя месяца порадует выходным днем в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

В мае новосибирцев ожидают две укороченные рабочие недели, об этом свидетельствуют данные Минтруда РФ.

В 2017 году праздник Весны и Труда 1 мая выпадает на понедельник, который объявлен выходным днем. Таким образом, новосибирцы буду отдыхать 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Рабочая неделя начнется во вторник, 2 мая.

Празднование Дня Победы в этом году выпадает на вторник. Таким образом, вторая рабочая неделя мая начнется со среды, а новосибирцы будут отдыхать 6,7,8 и 9 мая.

Россиян в 2017 году еще дважды ожидают длинные выходные. В честь дня Конституции население будет отдыхать с 10 по 12 июня. День народного Единства также подарит выходные с 4 по 6 ноября.

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