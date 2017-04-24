Особый противопожарный режим из-за лесных пожаров введен в трех районах Челябинской области

Шесть возгораний произошло на территории Красноармейского лесничества, по четыре — в Чебаркульском и Шершнёвском, по два — в Аргаяшском и Октябрьском, по одному — в Брединском, Карталинском и Катав-Ивановском лесничествах.

На сегодняшний день введён особый противопожарный режим в Верхнеуральском, Красноармейском и Кунашакском муниципальных районах, говорится в пресс-релизе.

«Основная причина пожаров — это переход огня с прилегающих к лесу территорий. В настоящее время больше всего эта проблема заметна в Красноармейском и Кунашакском муниципальных районах», — цитирует пресс-служба заместителя начальника ГУ лесами Челябинской области Александра Барановского.

Всего, по данным ведомства, с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 60 пожаров на площади 283,55 га.