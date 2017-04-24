Начало этой недели будет холодным и дождливым
Средиземноморский циклон сейчас действует на европейской территории России.
Средиземноморский циклон сейчас действует на европейской территории России.
Сегодня в Краснодарском крае температура не поднимется выше 6−10 градусов. В южной части и на Черноморском побережье весь день будет идти дождь. А в горах синоптики прогнозируют даже мокрый снег. К концу недели изменчивая погода порадует жителей края теплыми деньками.
— Начиная со среды погода будет стабилизироваться. Осадки прекратятся. Температуры начнут расти. К концу недели погода ожидается благоприятная,