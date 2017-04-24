Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Полузащитник «Челси» признан игроком сезона в чемпионате Англии
Сборная РФ не смогла пробиться в Мировую группу Кубка Федерации
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Порошенко раскрыл план победы Украины над Россией
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
14События недели в фотографиях
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
09:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Начало этой недели будет холодным и дождливым

Средиземноморский циклон сейчас действует на европейской территории России.

Сегодня в Краснодарском крае температура не поднимется выше 6−10 градусов. В южной части и на Черноморском побережье весь день будет идти дождь. А в горах синоптики прогнозируют даже мокрый снег. К концу недели изменчивая погода порадует жителей края теплыми деньками.

— Начиная со среды погода будет стабилизироваться. Осадки прекратятся. Температуры начнут расти. К концу недели погода ожидается благоприятная, по-настоящему весенняя. Без осадков. И температуры уже 21−25 градусов, — говорит Юрий Ткаченко, начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+14°
полупрозрачная облачность
763 мм рт. ст.
повышенное
67 %
высокая
3 м/с
легкий ветер
 Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Врачи спасают лицо любимого композитора звезд эстрады
Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Опубликованы итоги первого тура выборов президента Франции
США призвали РФ помочь расследовать гибель сотрудника ОБСЕ
Минобороны РФ опубликовало редкие фото времен ВОВ
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Голосование на выборах в 2018 году может быть электронным
Спорт
Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом» В сумасшедшем матче каталонцы одолели мадридский клуб и догнали его в чемпионате Испании
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь