Синоптики назвали дату последних заморозков в Москве этой весной

«Средняя дата приходится на 26 апреля. Текущий апрель не радует теплом, однако прогнозы позволяют говорить о том, что прекращение заморозков в Москве произойдет примерно в средние сроки, и последний мороз этого года следует ожидать 25 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самой ранней датой прекращения морозов в Москве было 4 апреля. Так было в 2001 году. Наиболее поздние заморозки в столице зафиксированы 15 мая 2004 года.

В прошлом, 2016 году, в последний раз весной отрицательная температура воздуха на метеостанции ВДНХ была отмечена 6 апреля.