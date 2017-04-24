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12:12 (мск), источник: Мослента

Синоптики назвали дату последних заморозков в Москве этой весной

В последний раз отрицательная температура прогнозируется в столице 25 апреля. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Источник: Reuters

«Средняя дата приходится на 26 апреля. Текущий апрель не радует теплом, однако прогнозы позволяют говорить о том, что прекращение заморозков в Москве произойдет примерно в средние сроки, и последний мороз этого года следует ожидать 25 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самой ранней датой прекращения морозов в Москве было 4 апреля. Так было в 2001 году. Наиболее поздние заморозки в столице зафиксированы 15 мая 2004 года.

В прошлом, 2016 году, в последний раз весной отрицательная температура воздуха на метеостанции ВДНХ была отмечена 6 апреля.

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