Глагол сместили с синтаксического пьедестала

Он фиксируется как в простых вещах, таких как бессознательная жестикуляция, повторение интонаций или поз других людей, так и в более сложных поведенческих моделях. Это происходит потому, что человеческий мозг имеет тенденцию экономить ресурсы, повторяя уже знакомые модели.

Повторение людьми синтаксических структур, которые они недавно услышали или произнесли, в психолингвистике называется синтаксическим прайминг-эффектом. Впервые он был продемонстрирован в 1980-х годах. Было показано, например, что после прочтения предложения с определенной синтаксической структурой, человек будет воспринимать и обрабатывать следующее предложение со сходной структурой гораздо быстрее, и с большей вероятностью повторит синтаксическую структуру только что услышанного предложения в своей речи.

Например, кто-то описывает ситуацию, в которой девушка передала мяч мальчику. Это событие можно описать более чем одним способом. Предположим, что вы сказали «девочка дала мальчику мяч». Теперь вам нужно описать другому человеку событие, в котором художник показывает мольберт ребенку. Доказано, что вы, скорее всего, скажете: «художник показал ребенку мольберт», а не «художник показал мольберт ребенку».

Первоначально предполагалось, что эффект синтаксического прайминга является автономным и не подвержен внешним воздействиям. Затем, в конце 90-х годов, стали появляться исследования, демонстрирующие «лексически усиленный» синтаксический прайминг. В частности, было показано, что если в высказывании, недавно услышанном человеком, содержится один глагол, вероятность повторного использования им такой же синтаксической конструкции в предложении с тем же глаголом значительно возрастает.