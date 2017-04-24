Глагол сместили с синтаксического пьедестала
Психолингвисты доказали, что повторение любых самостоятельных частей речи усиливает эффект синтаксического прайминга.
Психолингвисты доказали, что повторение любых самостоятельных частей речи усиливает эффект синтаксического прайминга.
До недавнего времени считалось, что таким свойством обладают только глаголы. Результаты исследования опубликованы в Journal of Memory and Language.
Эффект прайминга — влияние предыдущей информации на восприятие последующей, обычно проявляющаяся у людей в неосознанном воспроизведении предыдущего визуального или аудиального опыта.
Он фиксируется как в простых вещах, таких как бессознательная жестикуляция, повторение интонаций или поз других людей, так и в более сложных поведенческих моделях. Это происходит потому, что человеческий мозг имеет тенденцию экономить ресурсы, повторяя уже знакомые модели.
Повторение людьми синтаксических структур, которые они недавно услышали или произнесли, в психолингвистике называется синтаксическим
Например,
Первоначально предполагалось, что эффект синтаксического прайминга является автономным и не подвержен внешним воздействиям. Затем, в конце 90-х годов, стали появляться исследования, демонстрирующие «лексически усиленный» синтаксический прайминг. В частности, было показано, что если в высказывании, недавно услышанном человеком, содержится один глагол, вероятность повторного использования им такой же синтаксической конструкции в предложении с тем же глаголом значительно возрастает.
Кристоф Шеперс (Christoph Scheepers) и Клодин Раффрей (Claudine Raffray) из Университета Глазго в сотрудничестве с Андреем Мячиковым из
В ходе эксперимента добровольцев попросили прочесть небольшие тексты, а после этого составить несколько предложений из списка случайно подобранных слов. Варьируя синтаксические структуры и наборы частей речи в первоначальных текстах, исследователи выявили, что повторение любой самостоятельной части речи в предложении усиливает эффект синтаксического прайминга. Чем больше слов повторяется, тем заметнее эффект.
Классические исследования прайминга часто фокусировались на базовых элементах восприятия, таких как обработка похожих визуальных стимулов. Например, того, насколько субъект будет быстрее реагировать на рисунок монеты, увидев до этого рисунок пиццы.
Елизавета Власова