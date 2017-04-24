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09:23 (мск), источник: Uralpress.ru

На Радоницу в Челябинске ввели специальные маршруты

Завтра, 25 апреля, у православных день поминовения усопших — Радоница. Этот день приходится на вторник второй недели после Пасхи, его еще называют Пасхой для усопших.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную.

Самое главное, что можно сделать для усопших — это помолиться за них. Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именами усопших родственников для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). После Литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой.

Придя на кладбище, надо зажечь свечку. Помолиться или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку на могильный холм — этим оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

По традиции, в Родительский день будет увеличено количество маршрутов общественного транспорта. Для удобства горожан МУП «Служба организации движения» выведет на линию специальные рейсовые маршруты по направлениям городских кладбищ.

Спецрейсы будут курсировать по следующим линиям: автобус № 94 «улица Чичерина — кладбище Градское»; автобус № 95 «Чичерина — Преображенское кладбище»; трамвай № 13 «Чистопольская — Першино» будет ходить с интервалом движения 13 минут; троллейбус № 25 «ЧКПЗ — Политехникум», интервал движения — 17 минут.

Работа муниципального транспорта будет усилена. Трамвайные маршруты № 3 «Завод имени Колющенко — ЧМК», № 14 «Чичерина — ЦХП» будут ходить с интервалом движения 7 минут. Троллейбусные маршруты № 5 «АМЗ — Железнодорожный вокзал», № 7 «ЧМК — АМЗ», № 8 «ПКиО имени Гагарина — ЧКПЗ», № 11 «АМЗ — ЧТЗ», № 12 «Молдавская — АМЗ», № 26 «Молдавская — поселок Первоозерный» в течение всего дня с интервалом движения от 9 до 14 минут. Автобусные маршруты № 17 «Поселок Фатеевка — Барбюса», № 44 «ЧМК — поселок Каштак».

За более подробной информацией по работе транспорта в родительский день можно обратиться по телефону «горячей линии»: 240−05−55, либо к старшему диспетчеру: 778−62−80.

МКУ «Служба городских кладбищ» произвела очистку городских кладбищ от мусора, проведена противоклещевая обработка.

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