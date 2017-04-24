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16:05 (мск), источник: Новости Перми

На этой неделе в Перми ожидается потепление до +16°

Холодный ветер и минусовая температура, наконец, сменятся на теплую весеннюю погоду. Однако всю неделю будут идти дожди.

Источник: Новости Перми

Текущая неделя в Перми будет теплой. По прогнозам Гидрометцентра России, 24 апреля в краевой столице температура воздуха днем повысится до +10°. В ночь на 25 апреля ожидается +5°, а днем +9°. В понедельник, и вторник пройдут дожди.

Осадков не обещают лишь в среду, 26 апреля, когда днем столбик термометра достигнет отметки в +11°. С 27 апреля и по 30 апреля включительно будут идти дожди.

В четверг потеплеет днем до +15°. Пятница станет самым теплым днем на неделе. Ожидается +16°. В выходные температура воздуха начнет опускаться. 29 апреля воздух прогреется до +10°, а 30 апреля до +8°.

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