На этой неделе в Перми ожидается потепление до +16°

Текущая неделя в Перми будет теплой. По прогнозам Гидрометцентра России, 24 апреля в краевой столице температура воздуха днем повысится до +10°. В ночь на 25 апреля ожидается +5°, а днем +9°. В понедельник, и вторник пройдут дожди.



Осадков не обещают лишь в среду, 26 апреля, когда днем столбик термометра достигнет отметки в +11°. С 27 апреля и по 30 апреля включительно будут идти дожди.



В четверг потеплеет днем до +15°. Пятница станет самым теплым днем на неделе. Ожидается +16°. В выходные температура воздуха начнет опускаться. 29 апреля воздух прогреется до +10°, а 30 апреля до +8°.