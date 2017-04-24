Воронежцев пригласили на бесплатные наблюдения Луны и Юпитера

Астрономы пригласили воронежцев на бесплатные массовые наблюдения Луны и Юпитера с 20:30 до 22:00 воскресенья, 30 апреля. Акция состоится только при ясном небе, предупредили организаторы. Пока по прогнозам синоптиков, вечером 30 апреля ожидается малооблачная погода и +12 градусов.

Наблюдения запланированы в преддверии Международного дня астрономии. Горожане соберутся в доме № 11 по улице Фридриха Энгельса (магазин «Четыре глаза»). Организаторы попросили участников записаться заранее. Уточнить информацию о том, состоится ли акция, по телефону 8 (473) 252 37 52.