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09:37 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге назвали победителя Дельфийских игр

В Свердловской области завершились XVI молодежные Дельфийские игры. В международном проекте приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет.

Команды 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ пять дней соревновались в творческих дисциплинах.

В официальном командном первенстве шестое место завоевала делегация Пермского края, пятое — Тульской области, четвертое — Самарской, третье и второе — Новосибирской и Свердловской областей соответственно. Первое — у команды из Москвы.

Состязания на полях искусства начались в Древней Греции, в 582 г. до н.э. Современная олимпиада творчества проводится в России с 1999 года и каждый год меняет прописку. Екатеринбург принимал «дельфийцев» впервые.

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