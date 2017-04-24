В Екатеринбурге назвали победителя Дельфийских игр
В Свердловской области завершились XVI молодежные Дельфийские игры. В международном проекте приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет.
В Свердловской области завершились XVI молодежные Дельфийские игры. В международном проекте приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет.
Команды 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ пять дней соревновались в творческих дисциплинах.
В официальном командном первенстве шестое место завоевала делегация Пермского края, пятое — Тульской области, четвертое — Самарской, третье и второе — Новосибирской и Свердловской областей соответственно. Первое — у команды из Москвы.
Состязания на полях искусства начались в Древней Греции, в 582 г. до н.э. Современная олимпиада творчества проводится в России с 1999 года и каждый год меняет прописку. Екатеринбург принимал «дельфийцев» впервые.