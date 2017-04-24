Пострадавшая при пожаре дочь погибшей журналистки Альмиры Каримовой заново учится ходить

Месяц назад Динара вернулась к себе в комнату в общежитие. Сейчас девушка живет совершенно одна, передвигается пока в инвалидном кресле. У нее целый букет диагнозов, которые стали следствием отравления продуктами горения, 86-процентного ожога легких и 20-дневной комы.

«Ей нужна реабилитация (массаж, ЛФК), она может чуть-чуть ходить, но только с посторонней помощью. Если детям-инвалидам у нас помогают многие благотворительные фонды, то молодым инвалидам, увы, никто. Больно слышать, как она видит во сне себя здоровой, бегающей и просыпается вновь беспомощной, — говорит Роза Кузьменко. — А между тем главная мечта Динары — это вновь научиться ходить и открыть самой благотворительный фонд».

Помимо медицинских у Динары имеется много бытовых проблем. Комната находится в стадии переоформления с погибшей матери на дочь, за два года скопились долги по квартплате, требуется восстановить мебель после пожара, сломалась стиральная машина. Роза Кузьменко начала сбор средств для помощи Динаре Рахимовой на карту (привязана к телефону 8−917−738−89−55 с сообщением «Для Динары»). Некоторые уфимцы уже отозвались на призыв и готовы оказать юридическую и финансовую помощь.

В ночь с 9 на 10 мая 2015 года в страшном пожаре в общежитии на бульваре Молодежи погибли редактор отдела журнала «Тамаша», 47-летняя Альмира Каримова и ее полуторогодовалая внучка. Дочь Динара чудом осталась жива, 20 дней лежала в коме и долгое время находилась в реанимационном отделении ожоговой больницы, затем два года скиталась по больницам.