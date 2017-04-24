25 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). 25 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ленинградская, 19а, 23, 25; ул. Максимова, 37, 37а, 39.

С 13.00 до 18.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Апастовская, 3, 5, 7, 9, 11, 11а; ул. Гашека, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12; ул. Голубятникова, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Монтажная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13а; ул. Пермская, 2, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10; ул. Совнархозовская, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Филиальная, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14.

С 9.00 до 17.00 отключение произойдет в Приволжском районе по адресам: ул.1-я Тракторная; ул.2-я Тракторная; ул. Мавлютова, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а.

С 8.00 до 17.00 без света останутся жители поселка Большие Клыки Советского района по улицам: Амарантовая, Геологов, Заречная, Зеленая поляна, Магистральная, Мамадышская, Октябрьская, Полевая, Садовая, Строителей, Трудовая, Туганлык, 8а (детский сад № 40), Шавалиева, Экологическая, Южная.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: ул. Аэропортовская, 1; ул. Зорге, 1а (школа № 79), 3, 5а; ул. Космонавтов, 11, 11б, (детская музыкальная школа № 7), 29 (дошкольное отделение школы-интерната им. Ласточкиной), 29 В, 43;

ул. Шуртыгина, 1, 3, 8.

С 13.00 до 17.00 отключение произойдет в Советском районе по адресам: ул. Дуслык, 4, 6; Мамадышский тракт, 10, 34, 36; ул. Туганлык, 1, 3, 10.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.