25 апреля в ряде казанских домов не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском,
Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском,
(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). 25 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает
С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ленинградская, 19а, 23, 25; ул. Максимова, 37, 37а, 39.
С 13.00 до 18.00 электричество отключат в
С 9.00 до 17.00 отключение произойдет в Приволжском районе по адресам: ул.1-я Тракторная; ул.2-я Тракторная; ул. Мавлютова, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а.
С 8.00 до 17.00 без света останутся жители поселка Большие Клыки Советского района по улицам: Амарантовая, Геологов, Заречная, Зеленая поляна, Магистральная, Мамадышская, Октябрьская, Полевая, Садовая, Строителей, Трудовая, Туганлык, 8а (детский сад № 40), Шавалиева, Экологическая, Южная.
С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: ул. Аэропортовская, 1; ул. Зорге, 1а (школа № 79), 3, 5а; ул. Космонавтов, 11, 11б, (детская музыкальная школа № 7), 29 (дошкольное отделение
ул. Шуртыгина, 1, 3, 8.
С 13.00 до 17.00 отключение произойдет в Советском районе по адресам: ул. Дуслык, 4, 6; Мамадышский тракт, 10, 34, 36; ул. Туганлык, 1, 3, 10.
Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.