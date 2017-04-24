В Крыму открыли смотровую площадку с видом на мост через Керченский пролив

«Мы знаем, что очень многие жители Керчи и туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на строительство Крымского моста. Отсюда действительно открывается прекрасный панорамный вид, поэтому мы решили эту площадку сделать удобнее и комфортнее», — сказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владислав Сафин.

Работы велись в рамках субботника по облагораживанию территорий с обеих сторон Керченского пролива, отмечается в сообщении.

Площадка расположена на территории крепости «Керчь». Ее отсыпали щебнем. Понадобилось около 200 кубометров. Разровняли территорию с помощью специальной техники — автопогрузчиков и виброплиты, сообщает инфоцентр.