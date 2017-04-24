Под Воронежем семья мальчика подала в суд на школу и власти за травму от снегоуборщика

Мальчик получил рану ноги на катке спортивного учреждения в январе 2017 года. Школьник зацепился ногой за снегоочистительную машину, которая расчищала лед.

По правилам безопасности при чистке льда на катке не должно было быть людей. Перед чисткой снега работник школы, который отвечал за его уборку, не позаботился о том, чтобы все покинули лед. В итоге катавшийся на коньках школьник поскользнулся и зацепил ногой снегоочистительную машину. Ребенок попал в больницу с травмой ноги.

— В исковом заявлении указано, рабочий в результате несоблюдения правил техники безопасности при проведении снегоуборочных работ причинил несовершеннолетнему телесные повреждения в виде обширной раны левой голени, что следует квалифицировать как причинение вреда здоровью средней тяжести, — отметили в Семилукском районном суде.

Из-за травмы ребенок перенес нравственные и физические страдания, считает его представитель. Поэтому семья может рассчитывать на возмещение ущерба, который она оценила в 300 тыс. рублей.

Оксана Грибкова.