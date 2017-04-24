Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Как приучить семью к здоровому питанию: инструкция
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Полузащитник «Челси» признан игроком сезона в чемпионате Англии
«Вашингтон» Овечкина вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Порошенко раскрыл план победы Украины над Россией
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:39 (мск), источник: УралПолит.ру

СК проверит уральскую больницу, где ветерану ампутировали ногу вместо лечения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге Следственный комитет России по Свердловской области проводит доследственную проверку информации об оказании ненадлежащей медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны.

«В рамках проведения проверки следователем СКР будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента и установление того, насколько полно, своевременно и качественно ветерану оказывалась медицинская помощь. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Со слов родственников ветерана, на протяжении длительного времени они не могли добиться оказания ему надлежащих медицинских услуг. У 93-летнего фронтовика гноились ноги, но врачи не предпринимали мер по оказанию ему помощи. В результате после очередного визита в больницу медики сообщили о необходимости ампутировать ветерану ногу. Кроме того, родственники мужчины жалуются на ненадлежащее обращение с пациентом уже в больнице после ампутации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Колонной на Москву. Уральские дальнобойщики записали обращение к Медведеву
Опубликованы итоги первого тура выборов президента Франции
США призвали РФ помочь расследовать гибель сотрудника ОБСЕ
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Голосование на выборах в 2018 году может быть электронным
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь