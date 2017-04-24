СК проверит уральскую больницу, где ветерану ампутировали ногу вместо лечения

«В рамках проведения проверки следователем СКР будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента и установление того, насколько полно, своевременно и качественно ветерану оказывалась медицинская помощь. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Со слов родственников ветерана, на протяжении длительного времени они не могли добиться оказания ему надлежащих медицинских услуг. У 93-летнего фронтовика гноились ноги, но врачи не предпринимали мер по оказанию ему помощи. В результате после очередного визита в больницу медики сообщили о необходимости ампутировать ветерану ногу. Кроме того, родственники мужчины жалуются на ненадлежащее обращение с пациентом уже в больнице после ампутации.