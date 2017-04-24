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09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе простятся с Никитой Ожеговым

18-летний первокурсник пропал еще в декабре.

На днях возле села Нимислярово был найден труп молодого человека. Установили, что это труп пропавшего почти четыре месяца назад первокурсника БашГУ 18-летнего Никиты Ожегова. 24 апреля родные и близкие просятся с Никитой.

-Сегодня планируем встречу воспоминание о Никите с 15−00. Все, кто хочет: друзья и доброжелатели, приходите, — написала мама мальчика, Марина Ожегова. — 24 апреля в 11 часов пройдет отпевание, а в 12 часов выезжаем на кладбище. Поминки будут в 17 часов. Приходите, он был бы рад….

По предварительной версии, смерть парня не связана с криминалом. Возможно, резко подвело здоровье, а помочь юноше никто не смог.

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