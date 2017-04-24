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10:29 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцам покажут «Гламур по-советски»

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). В Казани открывается выставка «Гламур по-советски». В Музее социалистического быта жителям и гостям столицы Татарстана докажут, что гламур в СССР существовал.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В экспозицию вошли предметы одежды, обувь, модные аксессуары, ремни, сумки, бытовые сувениры, коллекция солнцезащитных очков, транзисторные радиоприемники — все, что по каким-либо признакам отличалось необычностью форм, блеском или яркостью цвета от других предметов аналогичного назначения.

«Желание выглядеть ярко всегда было присуще человеку. Как многие помнят, во времена СССР существовали люди, отличавшиеся желанием не затеряться в серой массе. Часто для этого требовалась определенная изобретательность. Известны случаи из 70-х годов, когда особо модные персонажи, собираясь на танцы, вшивали в штанины брюк-клеш разноцветные лампочки от фонариков, которые эффектно загорались при движении от батарейки в кармане. А чего стоит дембельская форма советского солдата! Некоторые образцы можно смело демонстрировать на современных модных показах — столько труда и сноровки вложено!», — прокомментировал открытие выставки директор музея Рустем Валиахметов.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка будет работать в интерактивном формате. Экспонаты можно будет взять в руки, а все желающие смогут сфотографироваться в понравившейся одежде. Выставка продлится до конца майских праздников.

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