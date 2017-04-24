Казанцам покажут «Гламур по-советски»
(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). В Казани открывается выставка «Гламур по-советски». В Музее социалистического быта жителям и гостям столицы Татарстана докажут, что гламур в СССР существовал.
(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). В Казани открывается выставка «Гламур по-советски». В Музее социалистического быта жителям и гостям столицы Татарстана докажут, что гламур в СССР существовал.
В экспозицию вошли предметы одежды, обувь, модные аксессуары, ремни, сумки, бытовые сувениры, коллекция солнцезащитных очков, транзисторные радиоприемники — все, что по
«Желание выглядеть ярко всегда было присуще человеку. Как многие помнят, во времена СССР существовали люди, отличавшиеся желанием не затеряться в серой массе. Часто для этого требовалась определенная изобретательность. Известны случаи из 70-х годов, когда особо модные персонажи, собираясь на танцы, вшивали в штанины
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