Кузбасское предприятие пыталось получить конфискованный спирт

Одно из предприятий Кемеровской области пыталось за взятку вернуть конфискованный у него спирт.

По сообщению пресс-службы Прокуратуры Кемеровской области, фирме предстоит выплатить штраф в размере 500 000 рублей. По решению Арбитражного суда в 2016 году у прокопьевской фирмы была конфискована спиртосодержащая продукция в двух цистернах объемом 20 тонн каждая. Спирт передали на ответственное хранение в кемеровскую компанию. Генеральный директор прокопьевской фирмы предложил руководителю кемеровской организации 1 млн рублей за то, чтобы он смог забрать конфискат. Но кемеровчанин сообщил о взятке в полицию, и после передачи 500 000 рублей директора прокопьевской фирмы задержали. Мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также и организацию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В качестве наказания прокопьевская фирма выплатит штраф в размере 500 000 рублей.