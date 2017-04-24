На майские праздники в Ленобласть придет тепло

Если судить по прогнозу городы Выборг, то солнце сменит дождь именно на Первомай. Ленобласть ожидает повышение температуры всю первую майскую неделю.

Похожий прогноз дает и синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Сейчас мы выйдем из холодного периода: сначала днем будет плюс 5−6 градусов, а с 25 апреля, надеюсь, больше плюс 10. Скорее всего, первая часть майских праздников будет более теплой. Про 9 Мая пока боюсь говорить. Возможно, снова будет волна холода. Дело в том, что у нас обычно чередуются волны тепла и холода: в большинстве случаев, хотя и не всегда, 1 и 9 Мая разные по погоде. Если волна тепла приходится на 1-е число, то 9-го будет попрохладнее».