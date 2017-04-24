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10:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Во Франции построят средневековый замок ради привлечения туристов

Команда археологов и строителей во Франции возводит замок по проектам и технологиям XIII века для привлечения туристов.

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На историю создания Геделона (Guédelon) обратила внимание медиакомпания Great Big Story. Она разместила на своей странице в Facebook посвященное ему видео.

Строительство замка ведется в лесу в департаменте Йонна (Бургундия) на востоке Франции. Над проектом работает группа из 70 человек. При возведении здания используют камень, древесину, известь и другие материалы, применявшиеся в Средние века. Никакая современная техника, например, подъемные краны в данном случае не задействована, все делается вручную.

Работы стартовали в 1997 году, их планируется завершить в 2022 году. Место строительства Геделона уже стало самым популярным туристическим аттракционом в Йонне. Каждый год там бывают сотни тысяч туристов.

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