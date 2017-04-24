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11:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Представлена схема движения по новой трассе от 4 моста до ул. Копылова

В проекте указаны автомобильные потоки и расположение светофоров.

Активисты Федерации автомобилистов России представили возможную схему движения по новой дороге, соединяющей 4 мост и ул. Копылова. Напомним, развязку планируется построить к Универсиаде-2019.

Как сообщил глава ФАР Егор Фролов, схему рассматривали на заседании рабочей группы при Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства. Эксперты обсуждали, как наиболее эффективно распределить транспортные потоки по ул. Волочаевской.

На заседании изучались две возможные схемы движения. В итоге специалисты остановились на одной из них, при этом попросив ее доработать.

На схеме видно, что над ул. Копылова пройдет эстакада с односторонним движением в сторону левого берега. Также с моста появится дорога в сторону центра через ул. Красной Армии. В обратную сторону автомобилисты смогут проехать «по земле» от ул. Копылова и ул. Киренского.

Фролов отметил, что схема направлена на госэкспертизу. Точные сроки ее утверждения пока неизвестны.

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