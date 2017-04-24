В Музейную ночь-2017 по Преголе будут ходить речные трамвайчики

На следующий день к ней присоединятся города и районы области.

В маршрут единого билета — Музейное кольцо — войдут 7 площадок: Музей Мирового океана — Кафедральный собор — Художественная галерея — Башня «Кронпринц» — Музей янтаря — Историко-художественный музей — Фридландские ворота. Стоимость единого билета останется прежней и составит 500 рублей, количество билетов будет увеличено. Все остальные музейные площадки будут работать вне общего маршрута и за отдельную плату. Детям до десяти лет до 22.00 вход в музеи свободный. Для удобства гостей праздника возле каждого музея будут установлены специальные указатели со светоотражающими элементами.

В этом году Музейная ночь объединит 28 музейных площадок области и 3 дополнительных проекта («Народный экскурсовод», водные экскурсии и велоквест). Появились две новые точки — Музей занимательных наук Эйнштейна и музейная площадка Главного управления МЧС России по Калининградской области — Историческая выставка пожарно-спасательного дела Калининградской области и Восточной Пруссии, расположенная в здании бывшей Восточной пожарной части постройки 1900 года на улице 1812 года. Гостей также ждут площадки, расположенные в городах и районах области, — Дом-музей Германа Брахерта, замок «Лабиау» в Полесске, Национальный парк «Куршская коса», Гусевский историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова, Замок Инстербург, Зеленоградский городской краеведческий музей, Выставка-музей «Колесо истории» (Светлогорск), Мамоновский городской музей, Музей истории города Советска, Историко-археологический музей «Рантава» (Пионерский), Музейно-культурный центр посёлка Владимирово, арт-деревня «Витланд» (Балтийск, Калининградское шоссе, остановка 10-й км) и гостинично-развлекательный центр «Параdox» в Зеленоградске (в составе комплекса три музея — «Домик Ангелов», «Мурариум», «Музей черепов и скелетов»).

Изюминками нынешней Музейной ночи станут индивидуальный велоквест «Межмузейная гонка», проект «Народный экскурсовод» и работа речных трамвайчиков.