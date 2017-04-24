Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико»
Сборная России по хоккею впервые за 6 лет выиграла медали на ЮЧМ
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
10Протест одного
10Полюс холода
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
10:28 (мск), источник: Вести - Калининград

В Музейную ночь-2017 по Преголе будут ходить речные трамвайчики

Двенадцатая Музейная ночь стартует 19 мая в Калининграде.

На следующий день к ней присоединятся города и районы области.

В маршрут единого билета — Музейное кольцо — войдут 7 площадок: Музей Мирового океана — Кафедральный собор — Художественная галерея — Башня «Кронпринц» — Музей янтаря — Историко-художественный музей — Фридландские ворота. Стоимость единого билета останется прежней и составит 500 рублей, количество билетов будет увеличено. Все остальные музейные площадки будут работать вне общего маршрута и за отдельную плату. Детям до десяти лет до 22.00 вход в музеи свободный. Для удобства гостей праздника возле каждого музея будут установлены специальные указатели со светоотражающими элементами.

В этом году Музейная ночь объединит 28 музейных площадок области и 3 дополнительных проекта («Народный экскурсовод», водные экскурсии и велоквест). Появились две новые точки — Музей занимательных наук Эйнштейна и музейная площадка Главного управления МЧС России по Калининградской области — Историческая выставка пожарно-спасательного дела Калининградской области и Восточной Пруссии, расположенная в здании бывшей Восточной пожарной части постройки 1900 года на улице 1812 года. Гостей также ждут площадки, расположенные в городах и районах области, — Дом-музей Германа Брахерта, замок «Лабиау» в Полесске, Национальный парк «Куршская коса», Гусевский историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова, Замок Инстербург, Зеленоградский городской краеведческий музей, Выставка-музей «Колесо истории» (Светлогорск), Мамоновский городской музей, Музей истории города Советска, Историко-археологический музей «Рантава» (Пионерский), Музейно-культурный центр посёлка Владимирово, арт-деревня «Витланд» (Балтийск, Калининградское шоссе, остановка 10-й км) и гостинично-развлекательный центр «Параdox» в Зеленоградске (в составе комплекса три музея — «Домик Ангелов», «Мурариум», «Музей черепов и скелетов»).

Изюминками нынешней Музейной ночи станут индивидуальный велоквест «Межмузейная гонка», проект «Народный экскурсовод» и работа речных трамвайчиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Врачи спасают лицо любимого композитора звезд эстрады
Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь