Лукашенко поздравил белорусок, вышедших в финал Кубка Федерации

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских теннисисток с победой в полуфинале Кубка Федерации, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Накануне национальная команда по теннису в составе Александры Саснович, Арины Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко победили команду Швейцарии со счетом 3:1 по итогам трех соревновательных дней в борьбе за выход в финал Мировой группы Кубка Федерации.