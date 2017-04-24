В Омске бабушка не пускала внучку в квартиру за «некорректное поведение»

Советский районный суд рассмотрел гражданское дело омички, которую не пускала в квартиру её собственная бабушка. Девушка имела право на долю в бабушкином жилье. Но пенсионерка сама в этой квартире не жила и не разрешала селиться туда внучке.

В суде ответчица-бабушка заявила, что юная родственница «ведёт себя некорректно по отношению к ней». Пояснила: в своей квартире не живёт лишь временно, потому что приболела и не может обходиться без посторонней помощи.

Но суд не счёл эти аргументы резонными. Он пришёл к выводу, что по закону внучка, будучи собственницей доли жилплощади, имеет полное право на проживание в этой квартире.

Суд удовлетворил иск внучки о вселении в квартиру, и решение уже вступило в законную силу.