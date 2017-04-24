В Омске бабушка не пускала внучку в квартиру за «некорректное поведение»
При этом спорная квартира пустовала: пенсионерка
При этом спорная квартира пустовала: пенсионерка
Советский районный суд рассмотрел гражданское дело омички, которую не пускала в квартиру её собственная бабушка. Девушка имела право на долю в бабушкином жилье. Но пенсионерка сама в этой квартире не жила и не разрешала селиться туда внучке.
В суде
Но суд не счёл эти аргументы резонными. Он пришёл к выводу, что по закону внучка, будучи собственницей доли жилплощади, имеет полное право на проживание в этой квартире.
Суд удовлетворил иск внучки о вселении в квартиру, и решение уже вступило в законную силу.