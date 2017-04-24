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10:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омске бабушка не пускала внучку в квартиру за «некорректное поведение»

При этом спорная квартира пустовала: пенсионерка из-за проблем со здоровьем жила у других родственников.

Советский районный суд рассмотрел гражданское дело омички, которую не пускала в квартиру её собственная бабушка. Девушка имела право на долю в бабушкином жилье. Но пенсионерка сама в этой квартире не жила и не разрешала селиться туда внучке.

В суде ответчица-бабушка заявила, что юная родственница «ведёт себя некорректно по отношению к ней». Пояснила: в своей квартире не живёт лишь временно, потому что приболела и не может обходиться без посторонней помощи.

Но суд не счёл эти аргументы резонными. Он пришёл к выводу, что по закону внучка, будучи собственницей доли жилплощади, имеет полное право на проживание в этой квартире.

Суд удовлетворил иск внучки о вселении в квартиру, и решение уже вступило в законную силу.

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