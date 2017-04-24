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10:25 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Кугарчинском районе готовятся к эвакуации местных жителей из-за паводка

Ситуация в Кугарчинском районе стабилизировалась. Напомним, из берегов там вышла река Большой Ик.

Источник: ГТРК Башкортостан

В селе Верхнемурсаляево подтопило несколько подворий. Властям пришлось прокапывать траншею, чтобы вода ушла из деревни. Уровень на данный момент упал, но опасения вызывает прогноз погоды.

Если дожди будут продолжаться, людей, вероятно, все-таки придется эвакуировать.

Подробности — в репортаже Игоря Крупчинова.

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