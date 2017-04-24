В Кугарчинском районе готовятся к эвакуации местных жителей из-за паводка
Ситуация в Кугарчинском районе стабилизировалась. Напомним, из берегов там вышла река Большой Ик.
Ситуация в Кугарчинском районе стабилизировалась. Напомним, из берегов там вышла река Большой Ик.
В селе Верхнемурсаляево подтопило несколько подворий. Властям пришлось прокапывать траншею, чтобы вода ушла из деревни. Уровень на данный момент упал, но опасения вызывает прогноз погоды.
Если дожди будут продолжаться, людей, вероятно,
Подробности — в репортаже Игоря Крупчинова.