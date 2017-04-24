Самолет с пилотами «Формулы-1» экстренно сел в Минводах вместо Сочи
Накануне
Накануне
На борту одного из самолетов находилась команда пилотов «Мерседес» «Формулы-1», сообщает «Интерфакс-Юг». Они направлялись в Сочи на
Помимо этого, задержан ряд рейсов на прилет и вылет из Сочи. 24 апреля полетные условия должны улучшиться, сообщает
В Сочи сейчас все городские службы действуют в усиленном режиме. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели просят жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности и не выходить в горы.