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10:36 (мск), источник: Вести Сочи

Самолет с пилотами «Формулы-1» экстренно сел в Минводах вместо Сочи

Накануне из-за штормового ветра Международный аэропорт «Сочи» работал по фактической погоде. Шесть рейсов были перенаправлены на посадку на запасные аэродромы.

На борту одного из самолетов находилась команда пилотов «Мерседес» «Формулы-1», сообщает «Интерфакс-Юг». Они направлялись в Сочи на Гран-при России, который пройдет в последний уик-энд апреля.

Помимо этого, задержан ряд рейсов на прилет и вылет из Сочи. 24 апреля полетные условия должны улучшиться, сообщает пресс-служба компании «Базел Аэро».

В Сочи сейчас все городские службы действуют в усиленном режиме. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели просят жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности и не выходить в горы.

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