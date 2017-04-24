Красноярцы поддержали идею о введении «трезвых пятниц»

Жители Красноярска и края поддержали идею о запрете продажи алкоголя по пятницам. Итоги опроса подведены на сайте Законодательного собрания.

Всего в голосовании приняли участие 237 человек. 68,4% опрошенных высказались в поддержку «трезвых пятниц». 10,1% респондентов восприняли идею отрицательно. Примерно такая же часть проголосовавших считает, что население станет закупать алкоголь заранее, что сведет к нулю ожидаемый эффект.

Напомним, главный полицейский Красноярского края Александр Речицкий предложил запретить пятничную продажу алкоголя в середине февраля на сессии ЗС. В своем докладе начальник ГУ МВД отметил, что за 2016 год в регионе резко выросло количество «пьяных преступлений». По словам полицейского, одной из мер профилактики может стать объявление пятницы «днем трезвости», что позволит сократить количество преступлений.

Сейчас в Красноярском крае действует «комендантский час» на продажу алкоголя. Спиртное нельзя приобрести с 23:00 до 8:00.