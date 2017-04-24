В Октябрьском приставы взыскали 5 млн рублей долгов по квартплате

Как пояснили в республиканском Управлении ФССП, такие рейды проводятся регулярно, в связи с исполнением судебных решений. Например, в апреле приставы посетили больше 80 граждан, задолжавших по жилищно-коммунальным платежам. 46 производств на сумму около 5 млн рублей были закрыты.

— Основная проблема — низкая платежеспособность населения. Нередко должники по коммунальным платежам являются социально неблагополучными гражданами, неработающими. Как правило, такие должники не имеют имущества, подлежащего аресту. Их мы направляем в Центр занятости для постановки на учет и дальнейшего трудоустройства, — сообщила начальник Октябрьского городского отдела УФССП по РБ Разиля Назмутдинова. — Однако, среди должников есть и вполне обеспеченные граждане. У них причиной накопления задолженности является элементарная забывчивость. Но при получении постановления о возбуждении исполнительного производства большинство из них оплачивают счета в течение двух-трех дней.