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10:34 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде маршрут № 88 пополнился 18 автобусами

В Волгограде муниципальный маршрут № 88 «Пос. Горьковский — Железнодорожный вокзал» пополнился 18 новыми автобусами средней вместимости.

По информации пресс-службы мэрии, еще 12 новых машин проходят предрейсовую подготовку и в ближайшие дни будут направлены на другие городские линии.

В администрации города отметили, что внедряемая в Волгограде новая комплексная транспортная схема — это сбалансированная сеть опорных и вспомогательных маршрутов общественного транспорта. Она предусматривает освобождение основных городских магистралей от хаотичного движения многочисленных маршрутных такси. Им на смену приходят комфортные и безопасные автобусы большой вместимости, соединяющие по опорным маршрутам все районы города. Подвижной состав средней и малой вместимости остается на вспомогательных линиях — свыше 30 маршрутов, охватят все отдаленные волгоградские территории, в том числе, ранее никогда не обслуживающиеся общественным транспортом. Ответственные перевозчики с технически исправным автопарком и дисциплинированными водителями продолжают работу на вспомогательных маршрутах. Уже сегодня комплексный подход позволил разгрузить основные магистрали города, повысить их безопасность и пропускную способность.

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