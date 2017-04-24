Три четверти россиян одобрили отказ от телетрансляции «Евровидения»

По данным социологов, за пять лет доля россиян, хоть раз смотревших «Евровидение», несколько выросла: если в 2012 году о том, что видели трансляции конкурса, сообщали 76%, то в 2017 году — 82%. Доля постоянных зрителей (тех, кто старается следить за трансляциями ежегодно) не изменилась — 19%. Среди женщин (25%), респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%) этот показатель заметно выше, чем среди мужчин (12%) и 18−24-летних (13%), а также 25−24летних (9%).

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в международном конкурсе певицу Юлию Самойлову с песней «Flame is Burning». Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины. В Европейский вещательный союз (EBU) выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие. 23 марта EBU предложил участвовать Самойловой в конкурсе «Евровидение» по видеомосту. Но «Первый канал» отклонил это предложение, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.