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10:39 (мск), источник: Интерфакс

Три четверти россиян одобрили отказ от телетрансляции «Евровидения»

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Большинство россиян (75%) поддерживают решение «Первого канала», отказавшегося из-за скандала с Украиной от трансляции песенного конкурса «Евровидение», сообщает ВЦИОМ.

Несогласие с позицией руководства канала выразили 18% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 17—18 апреля среди 1200 респондентов.

По данным социологов, за пять лет доля россиян, хоть раз смотревших «Евровидение», несколько выросла: если в 2012 году о том, что видели трансляции конкурса, сообщали 76%, то в 2017 году — 82%. Доля постоянных зрителей (тех, кто старается следить за трансляциями ежегодно) не изменилась — 19%. Среди женщин (25%), респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%) этот показатель заметно выше, чем среди мужчин (12%) и 18−24-летних (13%), а также 25−24летних (9%).

Никогда не смотрели «Евровидение» 17% россиян, показал опрос.

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Как сообщалось, Россия выбрала для участия в международном конкурсе певицу Юлию Самойлову с песней «Flame is Burning». Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины. В Европейский вещательный союз (EBU) выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие. 23 марта EBU предложил участвовать Самойловой в конкурсе «Евровидение» по видеомосту. Но «Первый канал» отклонил это предложение, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.

13 апреля российский «Первый канал» заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс «Евровидение» из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу. EBU, в свою очередь, заявил, что Россия не сможет принять участие в Евровидении-2017.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна была представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Комментарии
9
Андрей Гончаров
Ещё страшнее.
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МК
Помнится, как истерию разводили и слёзы счастья лили по поводу победы очередного холуя типа Димы Билана... говорили так будто эти же 3/4 россиян поддерживали Евровидение и болели за наших охламонов. А на деле вероломные оказались... да куда там оказались? Сами статистику рисуют всю дорогу, писаки.
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Россиянен
хочу по первому каналу
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