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10:42 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске изменен маршрут шествия «Бессмертного полка»

В этом году горожане с портретами родственников, солдат и тружеников тыла пройдут по главному проспекту областного центра.

Источник: dostup1.ru

В Челябинске изменен маршрут традиционного шествия «Бессмертного полка» — об этом в понедельник, 24 апреля, в ходе аппаратного совещания заявил начальник городского Управления культуры Дмитрий Назаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В этом году горожане с портретами родственников, солдат и тружеников тыла соберутся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса 9 мая, в 14.00. Свое движение «Бессмертный полк» начнет в 15.00. Участники шествия пройдут до площади Революции, затем повернут на улицу Цвиллинга к Вечному огню. По Аллее Славы, как в предыдущие три года, «Бессмертный полк» проходить не будет.

Источник: dostup1.ru

КАК ЭТО БЫЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ.

«Это связано с тем, что очень много людей не регистрируется у организаторов, а приходят в сам праздник. Ожидаются десятки тысяч участников», — подчеркнул Назаров.

Добавим, что принять участие в шествии могут все желающие. Для этого нужно будет принести фотографии и штендеры с изображениями своих родных, которые внесли вклад в Победу.

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