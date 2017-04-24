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10:52 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани откроют капсулу с посланием потомкам

4 мая в столице РТ откроют послание потомкам, заложенное в капсулу с завещанием открыть в год столетия революции.

Источник: Аргументы и факты

«Капсулу ветераны войны заложили в 1967 году в обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны в жилом массиве Красная горка, — сообщает Азат Азбзалов, начальник Управления культуры исполкома Казани. — Авторы завещали открыть ее в 2017 году, в год столетия Октябрьской революции. Обнаружили послание при обновлении памятника в 2014 году. Архивные документы 60-х годов подтвердили, что такая капсула действительно была заложена».

Прочитают письмо 4 мая на торжественном собрании в районном центре «Ак Барс» с участием ныне живущих ветеранов войны, посвященном Дню Победы-2017.

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