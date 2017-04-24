На Радоницу в Калининграде пустят дополнительные автобусы к кладбищам

С 8:00 до 20:00. ООО «Балттрансавто 2» продлит рейс № 65 «ул. Лужская (посёлок А. Космодемьянского) — СК «Янтарный» до завода ОАО «Силикатстром». Для пассажиров будут работать десять автобусов.

В горадминистрации также отметили, что МКУ «Калининградская служба заказчика» установит биотуалеты возле кладбищ. На территориях, прилегающих к захоронениям, будут продавать ритуальные принадлежности.