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10:44 (мск), источник: Калининград.Ru

На Радоницу в Калининграде пустят дополнительные автобусы к кладбищам

На Радоницу, 25 апреля, пустят дополнительные автобусы к кладбищу на Балтийском шоссе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Калининград.Ru

С 8:00 до 20:00. ООО «Балттрансавто 2» продлит рейс № 65 «ул. Лужская (посёлок А. Космодемьянского) — СК «Янтарный» до завода ОАО «Силикатстром». Для пассажиров будут работать десять автобусов.

В горадминистрации также отметили, что МКУ «Калининградская служба заказчика» установит биотуалеты возле кладбищ. На территориях, прилегающих к захоронениям, будут продавать ритуальные принадлежности.

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