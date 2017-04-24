В Казахстане изменят перевод многих слов на казахский язык
Изменятся переводы таких слов, как «гимн» и «процент».
Изменятся переводы таких слов, как «гимн» и «процент».
Портал казахской терминологии «Терминком.кз» пересмотрел перевод ряда терминов на казахский язык, так как, отмечает портал, госязык за последний десятилетия испытал острый «терминологический» голод.
Об этом рассказывается в видео на канале Youtube.
За последние три года терминологическая комиссия Казахстана утвердила более 8 тысяч новых терминов.
Однако не все термины были восприняты обществом позитивно.
Сайт привел в качестве примера популярные переводы слов, используемые в обществе, а также переводы, утвержденные «Терминкомом».
Кроме того, некоторым терминам, переведенным на казахский язык, были возвращены международные названия.
Многие переводы пока не прижились в языке. Среди них переводы таких слов, как «носки», «компас», «глазок», брелок и «схема».
В этом году планируется пересмотреть еще ряд терминов, в том числе слов «процент», «гимн», «лауреат».