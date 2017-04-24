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12:27 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане изменят перевод многих слов на казахский язык

Изменятся переводы таких слов, как «гимн» и «процент».

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6
фотографий
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фотографий

Портал казахской терминологии «Терминком.кз» пересмотрел перевод ряда терминов на казахский язык, так как, отмечает портал, госязык за последний десятилетия испытал острый «терминологический» голод.

Об этом рассказывается в видео на канале Youtube.

За последние три года терминологическая комиссия Казахстана утвердила более 8 тысяч новых терминов.

Однако не все термины были восприняты обществом позитивно.

Сайт привел в качестве примера популярные переводы слов, используемые в обществе, а также переводы, утвержденные «Терминкомом».

Кроме того, некоторым терминам, переведенным на казахский язык, были возвращены международные названия.

Многие переводы пока не прижились в языке. Среди них переводы таких слов, как «носки», «компас», «глазок», брелок и «схема».

В этом году планируется пересмотреть еще ряд терминов, в том числе слов «процент», «гимн», «лауреат».

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