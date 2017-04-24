В Казахстане изменят перевод многих слов на казахский язык

Портал казахской терминологии «Терминком.кз» пересмотрел перевод ряда терминов на казахский язык, так как, отмечает портал, госязык за последний десятилетия испытал острый «терминологический» голод.

Об этом рассказывается в видео на канале Youtube.

За последние три года терминологическая комиссия Казахстана утвердила более 8 тысяч новых терминов.

Однако не все термины были восприняты обществом позитивно.

Сайт привел в качестве примера популярные переводы слов, используемые в обществе, а также переводы, утвержденные «Терминкомом».

Кроме того, некоторым терминам, переведенным на казахский язык, были возвращены международные названия.

Многие переводы пока не прижились в языке. Среди них переводы таких слов, как «носки», «компас», «глазок», брелок и «схема».

В этом году планируется пересмотреть еще ряд терминов, в том числе слов «процент», «гимн», «лауреат».