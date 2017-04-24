Даурен Абаев объяснил очереди в ЦОНах
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объяснил, почему в Центрах обслуживания населения наблюдаются большие очереди, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объяснил, почему в Центрах обслуживания населения наблюдаются большие очереди, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстану есть, чем гордиться в области электронного правительства и предоставления госуслуг. Мы являемся одной из передовых стран. Но мы же не можем довольствоваться достигнутыми вещами. Мы должны дальше развивать Центры обслуживания населения, к примеру. Почему наблюдаются очереди в ЦОНах? Потому что количество людей, которые обращаются за электронными документами в электронное правительство, не так много много, так как больше людей приходят в ЦОНы.
Поэтому с помощью новых технологий мы будем развивать электронное правительство. Это означает, что граждане нашей страны, сидя дома, могут спокойно получать те документы, которые они бы получали, придя в ЦОН. То есть это экономит время и у граждан, и у сотрудников ЦОНов. Мы хотим, чтобы это было качественно", — отметил Даурен Абаев журналистам после подписания совместного протокола по итогам
Как отметил министр, для этого разрабатывается целая программа.
«Чтобы мы сделали еще один серьезный шаг в этом направлений. Чтобы граждане получали все качественно и быстро. Сейчас даже мы прорабатываем пилотные программы, когда Казпочта будет доставлять документы на дом», — пояснил он. Стоит отметить, что подписанный протокол
«Документ подводит итоги той работы, которую мы сейчас провели и ставит задачи на будущие проекты, которые мы будем осуществлять вместе с нашими партнерами из Кореи. (…) Самое главное, мы посмотрим опыт Кореи, как работать и куда вкладывать инвестиции, что нужно улучшать. За счет этого, я думаю, мы сэкономим достаточно серьезные средства», — отметил министр.
В свою очередь
Напомним, ранее сообщалось, что южнокорейское правительство оценило работу Казахстана по цифровизации страны, назвав Казахстан лидером в этой области среди стран Центральной Азии и, в целом, СНГ. По данным министра, в настоящее время для населения в ЦОНах и на