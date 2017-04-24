Даурен Абаев объяснил очереди в ЦОНах

«Казахстану есть, чем гордиться в области электронного правительства и предоставления госуслуг. Мы являемся одной из передовых стран. Но мы же не можем довольствоваться достигнутыми вещами. Мы должны дальше развивать Центры обслуживания населения, к примеру. Почему наблюдаются очереди в ЦОНах? Потому что количество людей, которые обращаются за электронными документами в электронное правительство, не так много много, так как больше людей приходят в ЦОНы.

Поэтому с помощью новых технологий мы будем развивать электронное правительство. Это означает, что граждане нашей страны, сидя дома, могут спокойно получать те документы, которые они бы получали, придя в ЦОН. То есть это экономит время и у граждан, и у сотрудников ЦОНов. Мы хотим, чтобы это было качественно", — отметил Даурен Абаев журналистам после подписания совместного протокола по итогам казахстанско-корейской встречи по сотрудничеству в области электронного правительства.

Как отметил министр, для этого разрабатывается целая программа.

«Чтобы мы сделали еще один серьезный шаг в этом направлений. Чтобы граждане получали все качественно и быстро. Сейчас даже мы прорабатываем пилотные программы, когда Казпочта будет доставлять документы на дом», — пояснил он. Стоит отметить, что подписанный протокол как-раз подразумевает сотрудничество Казахстана и Южной Кореи в сфере развития электронного правительства.

«Документ подводит итоги той работы, которую мы сейчас провели и ставит задачи на будущие проекты, которые мы будем осуществлять вместе с нашими партнерами из Кореи. (…) Самое главное, мы посмотрим опыт Кореи, как работать и куда вкладывать инвестиции, что нужно улучшать. За счет этого, я думаю, мы сэкономим достаточно серьезные средства», — отметил министр.

В свою очередь вице-министр государственного администрирования и внутренних дел Республика Корея Ким Сонг Рел уточнил, что документ также подразумевает обмен специалистами и технологиями, поддержку технологий и развитие двустороннего сотрудничества в разных областях электронного правительства: «смарт-город», кибербезопасность, создание дата-центра и другие. «Для создания этого центра очень важно инвестировать и внедрить технологии, систему и пространство для управления этим центром. Если Казахстан примет конкретные меры для создания этого центра, конечно, наша страна будет инвестировать в вашу страну», — добавил Ким Сонг Рел.