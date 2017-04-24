Расписание электричек МЖД изменится во время майских праздников

В расписание движения электричек Московской железной дороги (МЖД) во время майских праздников будут внесены изменения для удобства пассажиров. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается на сайте МЖД.

«В предпраздничные и праздничные дни с 28 апреля по 2 мая и с 5 по 10 мая изменится расписание пригородных поездов МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Первомая и Дня Победы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение электропоездов 28 апреля и 5 мая будет осуществляться в соответствии с расписанием пятницы. 29 и 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая — по расписанию субботы. 1 и 9 мая — по расписанию воскресенья. 2 мая — по расписанию вторника. 10 мая — по расписанию среды.

Кроме того, сразу на нескольких направлениях МЖД, в частности, Курском, Ярославском, будут курсировать дополнительные межобластные экспрессы.