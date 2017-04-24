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11:19 (мск), источник: Newslab.ru

На подъездах к Красноярску начали обновлять разметку

На трассах появятся желто-белые пешеходные переходы с надписями «Переходишь? Убедись в безопасности!».

На автомобильных дорогах Красноярского края начались работы по нанесению дорожной разметки, сообщили в пресс-службе КрУДор.

Подрядчики начали работу на подъездах к краевому центру: автодорогах Красноярск — аэропорт «Емельяново», Красноярск — Элита, Красноярск — Кузнецово — Зыково, Красноярск — Железногорск, Березовка — Маганск и других.

В этом году дорожную разметку обновят на 4850 км автодорог: 4792 км разметят с помощью специальной краски, еще 58 км — с помощью термопластика.

Разметку нанесут и на 454 пешеходных перехода. На участках с высокой интенсивностью движения «зебры» будут выполнены из пластичного материала. Кроме того, появятся желто-белые пешеходные переходы с надписями «Переходишь? Убедись в безопасности!».

На аварийно-опасных участках дорог на проезжей части краской продублируют предупреждающие и запрещающие дорожные знаки. Шумовибрационные полосы появятся на 22 участках краевых дорог.

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