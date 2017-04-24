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11:20 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи вспоминают жертв геноцида

Сегодня, 24 апреля, в Сочи вспоминают жертв геноцида армянского народа 1915 года. К 102-й годовщине трагедии приурочена панихида в церкви «Сурб Саргис» и поминальная служба в храме села Нор-Луйс.

Источник: Вести Сочи

На территории мемориального комплекса в посёлке Волконка запланирован траурный митинг.

Предки многих армянских семей, живущих сейчас в Сочи, прибыли сюда именно после событий, произошедших в Турции в начале прошлого века. Жертвами геноцида тогда стали около полутора миллионов человек.

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