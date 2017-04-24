В Сочи вспоминают жертв геноцида
Сегодня, 24 апреля, в Сочи вспоминают жертв геноцида армянского народа 1915 года. К 102-й годовщине трагедии приурочена панихида в церкви «Сурб Саргис» и поминальная служба в храме села
Сегодня, 24 апреля, в Сочи вспоминают жертв геноцида армянского народа 1915 года. К 102-й годовщине трагедии приурочена панихида в церкви «Сурб Саргис» и поминальная служба в храме села
На территории мемориального комплекса в посёлке Волконка запланирован траурный митинг.
Предки многих армянских семей, живущих сейчас в Сочи, прибыли сюда именно после событий, произошедших в Турции в начале прошлого века. Жертвами геноцида тогда стали около полутора миллионов человек.