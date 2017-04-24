В Сочи вспоминают жертв геноцида

На территории мемориального комплекса в посёлке Волконка запланирован траурный митинг.

Предки многих армянских семей, живущих сейчас в Сочи, прибыли сюда именно после событий, произошедших в Турции в начале прошлого века. Жертвами геноцида тогда стали около полутора миллионов человек.