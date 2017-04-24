Первые проекты благоустройства дворов в Ростовской области представят в начале мая

Всего для участия в проекте в 2017 году отобраны шесть территорий — Донецк, Гуково, Зверево, Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону.

«Предстоит отобрать заявки от жителей Дона на включение дворов в программу по благоустройству. Каждая заявка пройдет три этапа. На первом — предварительном — будет оценено состояние коммунальной и дорожной инфраструктуры, проведена синхронизация с планами по их строительству и капитальному ремонту. Затем последует квалификационный отбор. На этом этапе муниципалитеты должны помочь собственникам провести общее собрание и принять решение о включении двора в программу, обязательно оформить протокол, провести анкетирование. Если пакет документов подготовлен правильно, заявка переходит на третий этап — прохождение конкурсного отбора. Это оценка заявки по балльной системе в соответствии с критериями конкурсного отбора», — говорится в сообщении.

Дворовые территории с наивысшим количеством баллов будут включены в программы 2017 года. На сегодня от жителей региона уже поступило более 500 предложений, по половине из них поданы заявки.