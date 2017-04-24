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12:06 (мск), источник: Городской репортер

Первые проекты благоустройства дворов в Ростовской области представят в начале мая

В Ростовской области завершился первый, подготовительный, этап реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба губернатора региона.

Всего для участия в проекте в 2017 году отобраны шесть территорий — Донецк, Гуково, Зверево, Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону.

«Предстоит отобрать заявки от жителей Дона на включение дворов в программу по благоустройству. Каждая заявка пройдет три этапа. На первом — предварительном — будет оценено состояние коммунальной и дорожной инфраструктуры, проведена синхронизация с планами по их строительству и капитальному ремонту. Затем последует квалификационный отбор. На этом этапе муниципалитеты должны помочь собственникам провести общее собрание и принять решение о включении двора в программу, обязательно оформить протокол, провести анкетирование. Если пакет документов подготовлен правильно, заявка переходит на третий этап — прохождение конкурсного отбора. Это оценка заявки по балльной системе в соответствии с критериями конкурсного отбора», — говорится в сообщении.

Дворовые территории с наивысшим количеством баллов будут включены в программы 2017 года. На сегодня от жителей региона уже поступило более 500 предложений, по половине из них поданы заявки.

Напомним, чтобы стать участником программы, жители многоквартирного дома должны провести общее собрание, выбрать работы по благоустройству двора, подать заявку в местную администрацию. Первые дизайн-проекты благоустройства дворов будут представлены в начале мая этого года.

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