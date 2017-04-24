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12:04 (мск), источник: Городской репортер

В интернете появилось видео избиения фанатов «Спартака» перед матчем с «Ростовом»

В сети опубликовано видео, на котором сотрудники ОМОН избивают болельщиков «Спартака» перед матчем 24 тура чемпионата России с «Ростовом», сообщает «Р-Спорт».

На видео болельщики «Спартака» ожидают очереди, чтобы попасть на стадион «Олимп-2» в Ростове. В какой-то момент к толпе подходит около двадцати омоновцев, полицейские огибают болельщиков, а потом начинают отсекать их от прохода, используя в качестве аргументов дубинки.

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал порталу «Чемпионат» избиение болельщиков «Спартака» со стороны сотрудников ОМОНа, а также давку на входе на стадион.

«Давка на входе получилась из-за болельщиков, которые купили себе билеты на другой сектор, а пошли на сектор, где сидят москвичи. Они стали переходить, но их билеты не принимал турникет, ведь там все по штрих-коду. Пришлось отключать систему и переходить на ручной контроль. Не могу отвечать за ОМОН, который действовал за территорией стадиона. Нужно задать им вопрос, были ли их действия оправданны. В РФПЛ обязательно пристально изучат», — сказал Мейтин.

Добавим, что матч 22 апреля между «Ростовом» и «Спартаком» завершился разгромом москвичей — 3:0.

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