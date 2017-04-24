В интернете появилось видео избиения фанатов «Спартака» перед матчем с «Ростовом»
В сети опубликовано видео, на котором сотрудники ОМОН избивают болельщиков «Спартака» перед матчем 24 тура чемпионата России с «Ростовом», сообщает «Р-Спорт».
В сети опубликовано видео, на котором сотрудники ОМОН избивают болельщиков «Спартака» перед матчем 24 тура чемпионата России с «Ростовом», сообщает «Р-Спорт».
На видео болельщики «Спартака» ожидают очереди, чтобы попасть на стадион «Олимп-2» в Ростове. В
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал порталу «Чемпионат» избиение болельщиков «Спартака» со стороны сотрудников ОМОНа, а также давку на входе на стадион.
«Давка на входе получилась
Добавим, что матч 22 апреля между «Ростовом» и «Спартаком» завершился разгромом москвичей — 3:0.