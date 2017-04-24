В Симферополе из-за аварий без отопления находятся 30 домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе в результате аварий на внутридомовых сетях без отопления находятся 30 жилых домов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе в результате аварий на внутридомовых сетях без отопления находятся 30 жилых домов.
В настоящее время бригады работают над устранением аварий. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил заместитель министра
«В Симферополе
Вместе с тем он отметил, что после того, как в Крыму ухудшилась погода, не все муниципалитеты приняли решение о возобновлении отопительного сезона.
«В Красноперекопске не возобновляли подачу теплоносителя, даже социальные объекты не отапливаются. В Ялте отопление было решено включить только в дошкольных и школьных учреждениях: три детских садика и две школы», — уточнил Зейтулаев.
В то же время заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк сообщил, что решение о повторном отключении отопления власти города примут после того, как температура воздуха на улице поднимется до нужной отметки (+18 градусов — ред.).
«Если прогноз погоды правильный, и со среды будет стоять устойчивая теплая погода, то в четверг или пятницу будем принимать решение об отключении отопления. Прогнозируется +20 днем и +10 ночью», — рассказал Круцюк РИА Новости (Крым).
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале апреля в связи с потеплением было принято решение остановить крымские котельные и завершить отопительный сезон. Однако менее чем две недели