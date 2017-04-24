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12:10 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе из-за аварий без отопления находятся 30 домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе в результате аварий на внутридомовых сетях без отопления находятся 30 жилых домов.

В настоящее время бригады работают над устранением аварий. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Якуб Зейтулаев.

«В Симферополе из-за аварий 30 домов без отопления, остальные 1380 домов отапливается. Из-за того, что остановили, а потом возобновили подачу теплоносителя, в домах начали течь внутренние сети», — пояснил Зейтулаев.

Вместе с тем он отметил, что после того, как в Крыму ухудшилась погода, не все муниципалитеты приняли решение о возобновлении отопительного сезона.

«В Красноперекопске не возобновляли подачу теплоносителя, даже социальные объекты не отапливаются. В Ялте отопление было решено включить только в дошкольных и школьных учреждениях: три детских садика и две школы», — уточнил Зейтулаев.

В то же время заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк сообщил, что решение о повторном отключении отопления власти города примут после того, как температура воздуха на улице поднимется до нужной отметки (+18 градусов — ред.).

«Если прогноз погоды правильный, и со среды будет стоять устойчивая теплая погода, то в четверг или пятницу будем принимать решение об отключении отопления. Прогнозируется +20 днем и +10 ночью», — рассказал Круцюк РИА Новости (Крым).

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале апреля в связи с потеплением было принято решение остановить крымские котельные и завершить отопительный сезон. Однако менее чем две недели из-за ухудшения погодных условий было решено возобновить подачу тепла в некоторых муниципалитетах.

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